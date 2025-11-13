Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:03

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir sınava çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, grubun üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Son dönemde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken milliler, bu kez de sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

