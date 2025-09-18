MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü

Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkıyor. Dünya Kupası yolunda önemli bir sınav verecek milliler, deplasmandan puanla dönmek için mücadele edecek. Futbolseverler ise maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?