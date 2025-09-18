Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Dünya Kupası A Milli Takım maç fikstürü
Giriş Tarihi: 18.9.2025 08:20

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takım’ın E Grubu’ndaki mücadelesi devam ediyor. Sofya’da Bulgaristan’a konuk olacak milliler, önemli deplasmandan puan almak istiyor. İspanya yenilgisinin ardından toparlanmak isteyen milliler galibiyet peşinde. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında detaylar.

Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanında sahaya çıkıyor. Dünya Kupası yolunda önemli bir sınav verecek milliler, deplasmandan puanla dönmek için mücadele edecek. Futbolseverler ise maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

