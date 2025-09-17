Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç programı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 16:01

MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım maç programı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda bir kez daha sahaya çıkıyor. Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yer alan milliler, bu kez Sofya’da Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. İspanya’ya karşı alınan yenilginin ardından gözler bu önemli deplasmana çevrilmiş durumda. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen yayın bilgileri...

Avrupa futbolunda dev organizasyonun heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan deplasmanında sahne alıyor. Gruptaki kritik mücadele öncesi ay-yıldızlılar, İspanya yenilgisini unutup galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

