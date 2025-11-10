MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Türkiye-Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor! E Grubu'nda ilerleyen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen milliler, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Futbolseverler ise maçın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte milli maç programı…