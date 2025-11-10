Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Türkiye-Bulgaristan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 08:27

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yoluna kararlılıkla devam ediyor. E Grubu’nda ikinci sırada yer alan Türkiye, bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını korumayı hedefliyor. Taraftarlar ise maçın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye–Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maçın detayları…

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya 12

2- Türkiye 9

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

