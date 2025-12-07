MİLLİ MAÇA GERİ SAYIM! Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off sürecinde önemli bir sınava hazırlanıyor. Kura çekimi sonucunda yarı finalde Romanya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, tek maçlık mücadelede tur için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler…
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na giden yolda kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak milliler, 26 Mart 2026'da saat 20.00'de başlayacak mücadelede sahadan avantajlı ayrılmayı hedefleyecek.