MİLLİ MAÇA İÇİN GERİ SAYIM! Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemelerinde heyecan dorukta! A Millî Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederek moral bulan, ancak İspanya karşısında yenilgi alan milliler, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.Peki, Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?