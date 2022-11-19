Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?

Yılbaşı akşamlarının klasikleşmiş etkinliklerinden biri olan yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yılın büyük ikramiye tutarı belli olurken 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL gibi sorular da yanıt buldu. Bu yıl büyük ikramiyeyi tutturarak zengin olmayı hayal eden vatandaşlar MPİ bilet fiyatları araştırmalarını hızlandırdı. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları!
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek.