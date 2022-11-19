Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:40

Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?

Yılbaşına sayılı zaman kala milyonların beklediği 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! Büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olmayı hayal eden pek çok vatandaş 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL diye araştırıyor. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi tutarı ve bilet fiyatları!

Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?

Yılbaşı akşamlarının klasikleşmiş etkinliklerinden biri olan yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yılın büyük ikramiye tutarı belli olurken 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL gibi sorular da yanıt buldu. Bu yıl büyük ikramiyeyi tutturarak zengin olmayı hayal eden vatandaşlar MPİ bilet fiyatları araştırmalarını hızlandırdı. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyango'da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 200 milyon TL olacağı duyuruldu. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

10 Kasım itibariyle yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

200 milyon liralık büyük ikramiye tutarının olduğu yılbaşı özel çekilişinde;

Tam bilet 200 TL

Yarım bilet 100 TL

Çeyrek bilet 50 TL'den satışa sunuldu.

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Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?
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