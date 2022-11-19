Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?

Yılbaşı akşamlarının klasikleşmiş etkinliklerinden biri olan yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yılın büyük ikramiye tutarı belli olurken 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, MPİ tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL gibi sorular da yanıt buldu. Bu yıl büyük ikramiyeyi tutturarak zengin olmayı hayal eden vatandaşlar MPİ bilet fiyatları araştırmalarını hızlandırdı. İşte Milli Piyango 2023 yılbaşı ikramiyesi ve bilet fiyatları!