Giriş Tarihi: 1.01.2026 06:18

Bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde, kısmi ikramiyelerle ilgili detaylar yoğun ilgi görüyor. Son iki rakamı tutan biletlere verilecek ikramiye tutarı merak edilirken, Milli Piyango’nun belirlediği ödül miktarı da araştırılıyor. Peki yılbaşı çekilişinde 2 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriliyor? Detaylar haberimizde…

Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne kadar verecek? İşte, Milli Piyango’da 2 bilene verilecek ikramiye!
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, bilet alan vatandaşlar ikramiye dağılımını merak ediyor. Özellikle biletinin son iki rakamını tutturanlara verilecek miktar araştırılırken, "Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL?" sorusu gündemde yer alıyor. Çekiliş öncesi ikramiye detayları haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

SON İKİ RAKAMINA GÖRE İKRAMİYE KAZANANLAR!

Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar
07 11 12 36 45 48 91

MİLLİ PİYANGO 2 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

  • Son 1 rakama göre 800 TL amorti ikramiyesi
  • Son 2 rakama göre 1.600 TL ikramiye
  • Son 3 rakama göre 2.400 TL ikramiye
  • Son 4 rakama göre 5.000 TL ikramiye
  • Son 5 rakama göre 8.000 TL ikramiye
  • Son 6 rakama göre 12.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

