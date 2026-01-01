Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 2 rakamı bilene ne kadar verecek? İşte, Milli Piyango’da 2 bilene verilecek ikramiye!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, bilet alan vatandaşlar ikramiye dağılımını merak ediyor. Özellikle biletinin son iki rakamını tutturanlara verilecek miktar araştırılırken, "Milli Piyango son 2 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL?" sorusu gündemde yer alıyor. Çekiliş öncesi ikramiye detayları haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.