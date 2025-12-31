Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? İşte 3 bilen ikramiye tutarı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:31

Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? İşte 3 bilen ikramiye tutarı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtılacak ikramiyeler yalnızca büyük ödülle sınırlı kalmıyor. Son 3 rakamı tutturan biletlere verilecek ikramiye tutarı da bilet sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilet sahipleri, Milli Piyango İdaresi’nin belirlediği ödül tutarını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor? İşte detaylar...

Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? İşte 3 bilen ikramiye tutarı
  • ABONE OL

Yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak ikramiyeler, yalnızca büyük ödülle sınırlı kalmıyor. Milli Piyango'nun belirlediği ikramiye tablosuna göre, son 3 rakamı bilene verilecek ödül tutarı da bilet sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "2026 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor? İşte yanıtı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı 18.30'da başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2025 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'de açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO 3 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

  • Son 1 rakama göre 800 TL amorti ikramiyesi
  • Son 2 rakama göre 1.600 TL ikramiye
  • Son 3 rakama göre 2.400 TL ikramiye
  • Son 4 rakama göre 5.000 TL ikramiye
  • Son 5 rakama göre 8.000 TL ikramiye
  • Son 6 rakama göre 12.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine bu adreste yer alacak.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 3 rakam bilene ne kadar veriyor? İşte 3 bilen ikramiye tutarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz