Milli Piyango 9 Ekim 2025 çekilişi saat kaçta, çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun bugünkü çekilişi ile birlikte şanslı numaralar ve kazanılan ikramiyeler araştırılmaya başlıyor. 9 Ekim 2025 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alınırken bilinen numara sayısı özelinde ikramiye kazanmak mümkün. İşte, çekilişe dair merak edilenler:
9 Ekim tarihli Milli Piyango çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından yayımlanan takvime göre bu akşam 17.30'da gerçekleşecek çekilişle belli oluyor.
Milli Piyango Online'ın resmi sitesi üzerinden yayımlanan çekiliş sonuçları takip ediliyor. Kazandıran numaralar bilinen numara sayısı özelind ikramiye kazandırıyor.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri 21.30'da
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri 20.00'da
Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar 20.00'da
Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 21.30'da gerçekleşiyor.