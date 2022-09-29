Vatandaşlar da Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna cevap aranıyor. MP online canlı izle ekranı ile şanslı sayıları bulan vatandaşlar, 6 milyon TL'lik büyük ikramiyeye sevinecek. Milli piyango bilet sorgulama ekranı, çekilişe az bir süre kala yoğunluğa sahip olmuş durumda. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...