Vatandaşlar da Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusuna cevap aranıyor. MP online canlı izle ekranı ile şanslı sayıları bulan vatandaşlar, 6 milyon TL'lik büyük ikramiyeye sevinecek. Milli piyango bilet sorgulama ekranı, çekilişe az bir süre kala yoğunluğa sahip olmuş durumda. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BÜYÜK ÖDÜL 6 MİLYON LİRA
Milli Piyango büyük ikramiye 6 milyon TL'ye kadar çıktı. Çekilişte bütün numaraları bilenler, büyük ikramiyeyi kazanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekiliş sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü (bugün) saat 17.30'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımları ise şöyle kategorilendiriliyor: