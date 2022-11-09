Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 9 Kasım 2022 milli piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

9 Kasım 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, şimdiden aratılmaya başlandı. 6 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi duyanlar, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu sordurtuyor. Milli Piyango çekilişi canlı yayın olarak Youtube'dan izlenebilecek. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango çekiliş bilet sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 9 KASIM 2022
9 Kasım 2022 çekilişinde büyük ikramiye 6 Milyon TL! Bugün saat 17.30'da başlayacak çekiliş sonrası şanslı rakamları burada bulabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Aşağıdaki linke tıklayarak saat 17:30'da başlayacak olan Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımları ise şöyle kategorilendiriliyor:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı