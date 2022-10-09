Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonucu ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Şanslı numaraları doğru tahmin edenin ikramiyeyi kazanacağı çekilişe geri sayım başladı. Sonuncusu 29 Eylül'de gerçekleştirilen ve 6 milyon TL'yi bulan büyük ikramiye için oyunseverler kuponlarını doldurdu. Kupon sahipleri; Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklandı mı sorusuyla çekilişin sonuçlarını ve günün kazandıran rakamlarını araştırıyor. İşte 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonucu ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 17.30'da düzenlenecek. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandığında haberimize eklenecek.
Aşağıdaki linke tıklayarak Milli Piyango çekiliş sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz;
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Aşağıdaki linke tıklayarak saat 17:30'da başlayacak olan Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.
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