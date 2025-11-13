Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:22

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Yeni yıl yaklaşırken dikkatler Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 31 Aralık akşamı düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL’yi buluyor.Şansını denemek isteyenler için çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları da merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri ne kadar? İşte tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarına dair güncel bilgiler…

Milli Piyango'nun Yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. 9 Kasım'dan itibaren satışa çıkan biletlerin fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak açıklandı. Bu yılki büyük ikramiye ise 800 milyon TL olarak duyuruldu. İşte, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ DETAYLARI AÇIKLANDI

31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, hem büyük ikramiye tutarı hem de yarattığı heyecanla tüm Türkiye'de merakla bekleniyor. Çekilişe ilişkin bilet fiyatları ve dağıtılacak ikramiye miktarı online olarak duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.

Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Milli Piyango severlerin bütçelerine uygun olarak tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet seçeneği satışa sunuldu. Biletler, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi çevrim içi platformlarda (millipiyangoonline.com) satışa çıktı:

Bilet Tipi Fiyat (2026)
Tam Bilet 800 TL
Yarım Bilet 400 TL
Çeyrek Bilet 200 TL

İşte ikramiye tablosu:

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacak:

