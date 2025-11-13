Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango'nun Yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. 9 Kasım'dan itibaren satışa çıkan biletlerin fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak açıklandı. Bu yılki büyük ikramiye ise 800 milyon TL olarak duyuruldu. İşte, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarları…
31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, hem büyük ikramiye tutarı hem de yarattığı heyecanla tüm Türkiye'de merakla bekleniyor. Çekilişe ilişkin bilet fiyatları ve dağıtılacak ikramiye miktarı online olarak duyuruldu.
Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.
Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL
Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Milli Piyango severlerin bütçelerine uygun olarak tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet seçeneği satışa sunuldu. Biletler, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi çevrim içi platformlarda (millipiyangoonline.com) satışa çıktı:
|Bilet Tipi
|Fiyat (2026)
|Tam Bilet
|800 TL
|Yarım Bilet
|400 TL
|Çeyrek Bilet
|200 TL
İşte ikramiye tablosu:
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacak: