Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları (Tam, Yarım, Çeyrek) 2025: Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:37

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:37

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek bu özel çekilişte, büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı. 2025 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar oldu sorusunun cevabı belli olurken, bilet fiyatları da kamuoyuyla paylaşıldı. Bu yıl da toplam ikramiye tutarı oldukça yüksek. İşte; tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları:

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Tam, Yarım, Çeyrek 2025: Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Gelenekselleşen ve her yıl büyük bir coşkuyla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı netleşti ve bilet satışı başladı. Şans oyunu takipçileri, bilet almak için bayi ve online sistemi tercih ediyor. Peki, 2025 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte, yılbaşı özel çekilişinde detaylar:

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DETAYLAR BELLİ OLDU

31 Aralık 2025 gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, hem dağıtılan ikramiye miktarı hem de heyecanıyla tüm Türkiye'de bekleniyor. Online üzerinden duyurulan büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu:

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.

Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Milli Piyango severlerin bütçelerine uygun olarak tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet seçeneği satışa sunuldu. Biletler, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi çevrim içi platformlarda (millipiyangoonline.com) satışa çıktı:

Bilet Tipi Fiyat (2026)
Tam Bilet 800 TL
Yarım Bilet 400 TL
Çeyrek Bilet 200 TL

İşte ikramiye tablosu:

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacak:

