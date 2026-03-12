Haberler Yaşam Haberleri Milli şair Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılında törenle anıldı
İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 105 yıldönümü ve İstiklal Marşının yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Edirnekapı Şehitliğindeki mezarı başında dualarla andılar.

İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 105. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u anma töreni Edirnekapıdaki şehitlikte düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. M. Mücahit Yentür, İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncer ve öğrenciler ile hafız çocuklar katıldı. Tören İstiklal Marşının okunması ile başladı. 30 hafız çocuk mezar başında kuran-ı Kerimin bir cüzünü okudu. Kuran- Kerim tilyaveti ve Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Furkan Akyıldırım Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Duaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki protokol Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfil bıraktıp dua etti.

