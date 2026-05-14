Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Ayhan, şeref defterine yazdığı mesajda, "Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaret vesilesiyle, vatanımızın istiklali ve istikbali için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın huzurunda bulunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Romanya'da ebedi istirahatgahlarında yatan 300'den fazla Türk şehidinin Türkiye-Romanya dostluğunun en somut ve köklü nişanesi olduğunu belirten Ayhan, "Sizlerin vatanseverliği ve fedakarlığı milletimizin hafızasında her zaman yaşayacaktır" dedi. Şehitlik ziyaretinde dua eden Ayhan, iki ülke arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek mesajını "Ruhunuz şad olsun" sözleriyle tamamladı.

