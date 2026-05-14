Giriş Tarihi: 14.05.2026 21:18

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Romanya programı kapsamında Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek aziz şehitleri rahmet, minnet ve dualarla andı. Duygu dolu ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan Ayhan, Birinci Dünya Savaşı’nda Dobruca Cephesi başta olmak üzere Romanya topraklarında şehit düşen Mehmetçiklerin hatırasının milletin hafızasında sonsuza dek yaşayacağını vurguladı.

Ayhan, şeref defterine yazdığı mesajda, "Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaret vesilesiyle, vatanımızın istiklali ve istikbali için canlarını feda eden kahraman evlatlarımızın huzurunda bulunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Romanya'da ebedi istirahatgahlarında yatan 300'den fazla Türk şehidinin Türkiye-Romanya dostluğunun en somut ve köklü nişanesi olduğunu belirten Ayhan, "Sizlerin vatanseverliği ve fedakarlığı milletimizin hafızasında her zaman yaşayacaktır" dedi. Şehitlik ziyaretinde dua eden Ayhan, iki ülke arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek mesajını "Ruhunuz şad olsun" sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

