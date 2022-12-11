Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan Atatürk’e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı? | 400 BİN TL’LİK MİLYONER SORUSU

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (4 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 4 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara