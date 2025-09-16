Milli ‘süper uygulama’ gençlerle şekilleniyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan NSosyal Super App Creathon Yarışması'nda gençler, sosyal medyadan ödemeye kadar birçok özelliği bünyesinde barındıracak milli "süper uygulama" için çalışacak. TEKNOFEST İstanbul kapsamında, KÜME Vakfı'nın yürütücülüğünü üstlendiği NSosyal Super App Creathon Yarışması da düzenlenecek. Yarışmada genç yetenekler, sosyal medya, mesajlaşma, yemek siparişi, ulaşım ve ödeme gibi farklı fonksiyonları tek bir platformda birleştiren, kullanıcı dostu ve estetik bir yerli "süper uygulama" tasarlayacak. Kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek sezgisel, erişilebilir ve ölçeklenebilir prototiplerin oluşturulmasının beklendiği yarışmada, çeşitli süreçlerin ardından finale kalan takımlar belirlenecek. Yarışmanın 18-20 Eylül 2025'te 36 saat sürecek yoğun bir creathon süreci olacak. Bu aşamada finale kalan takımlar süper uygulama projelerini hayata geçirecek.Jüri değerlendirmesinin ardından en başarılı tasarımlar belirlenecek. Projeler, yenilikçilik, kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, teknik uygulanabilirlik, sunum performansı ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Değerlendirme UI/UX uzmanları, yazılım mühendisleri, grafik tasarımcılar ve girişimcilik alanında deneyimli temsilcilerin yer aldığı jüri tarafından yapılacak. Yarışmada birinci olan ekip 250 bin lira, ikinci olan ekip 150 bin lira, üçüncü olan ekip ise 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Dereceye giren takımlar, nakdi ödülün yanı sıra TEKNOFEST ekosistemi içerisindeki yatırımcılarla buluşma fırsatı da yakalayacak.Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te yerini alacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, milli teknoloji hamlesine gönül vermiş gençlerle aynı sahnede buluşan TÜRGEV, mayıs ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de öğrencilerle bir araya gelerek teknoloji coşkusuna ortak oldu. Aynı heyecanla İstanbul'da düzenlenecek festivalde yerini alan TÜRGEV öğrencileri, geliştirdikleri kodlama projelerini, bilimsel araştırmalarını ve girişimcilik fikirlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Festival boyunca TÜRGEV standını ziyaret eden katılımcılar, dijital usturlap deneyimiyle geçmişten bugüne bilimin yolculuğunu keşfedecek, WR gözlüklerle Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergisini sanal ortamda gezme fırsatı bulacak. Ayrıca gençlerin özgün bakış açısıyla kurguladığı "Benim Filistin'im" adlı yapay zeka çalışmasına katılarak dijital sanatın yeni ufuklarına yolculuk yapabilecek. Bunun yanı sıra TÜRGEV'den aldıkları burs ve desteklerle İHA, dron ve sualtı robotu geliştiren öğrenciler, bu projelerle TEKNOFEST yarışmalarında yer alacak. TÜRGEV standında sergilenecek bu çalışmalar, vakfın gençleri yerli ve milli üretim vizyonuna yönlendirme kararlılığını ortaya koyacak.NSosyal, yabancı sosyal medya platformlarının denetimsizliği, veri güvenliği sorunları ve çocukları tehdit eden içeriklerine karşı yerli bir çözüm olarak geliştirilmişti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar önderliğinde oluşturulan Next Sosyal, 20 Temmuz itibarıyla kullanıma sunulmuştu. Bayraktar, "NEXT sosyal medya mecramız Teknofest kuşağının en son eseri. NEXT Teknofest kuşağının eseri dosdoğru bir mecra olarak yoluna devam edecektir" sözleriyle uygulamayı tanıtmıştı. Uygulama, kullanıcı verilerinin yurt dışına çıkmasını engelliyor, suçla mücadeleye katkı sağlıyor ve dijital güvenliği önceleyen yapısıyla dikkat çekiyor.1. Takım........................... 120.0002. Takım........................... 100.0003. Takım............................. 90.000