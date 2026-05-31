Milli Takım hazırlık maçı tarihi: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım'ın hazırlık sürecindeki önemli karşılaşmalarından biri olan Türkiye - Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve maç takvimi yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesine ilişkin yayın ve tarih bilgileri;
Milli Takımın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU
Teknik heyetin açıkladığı aday kadro şu şekilde:
Kaleciler
Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha
Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler
Hücum hattı
Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı