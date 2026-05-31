Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:29

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçları kapsamında oynayacağı Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maç öncesinde taraftarlar karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Teknik heyetin son hazırlıklarını değerlendireceği mücadele öncesinde gözler maç programına çevrildi. İşte, Türkiye - Kuzey Makedonya maçına ilişkin detaylar...

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • ABONE OL

Milli Takım'ın hazırlık sürecindeki önemli karşılaşmalarından biri olan Türkiye - Kuzey Makedonya maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu ve maç takvimi yakından takip ediliyor. İşte, Türkiye - Kuzey Makedonya mücadelesine ilişkin yayın ve tarih bilgileri;

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli Takımın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI ADAY KADROSU

Teknik heyetin açıkladığı aday kadro şu şekilde:

Kaleciler

Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha

Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Hücum hattı

Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA