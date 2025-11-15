MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: İspanya-Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? A Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son maçına çıkacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, grubun son maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin bu önemli karşılaşmayı hangi şehirde ve hangi stadyumda oynayacağı, taraftarlar tarafından araştırılıyor. Milli takımın Dünya Kupası yolundaki son sınavı, büyük bir heyecanla bekleniyor.
Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (k.k.) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off'a kalmayı garantiledi.
Bulgaristan galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı 12'ye yükseldi. Bulgarlar ise 0 puanla son sırada kaldı. Grubun son maçında milliler, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.