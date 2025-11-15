MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: İspanya-Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? A Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son maçına çıkacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, grubun son maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin bu önemli karşılaşmayı hangi şehirde ve hangi stadyumda oynayacağı, taraftarlar tarafından araştırılıyor. Milli takımın Dünya Kupası yolundaki son sınavı, büyük bir heyecanla bekleniyor.