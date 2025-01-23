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Giriş Tarihi: 23.1.2025 17:19 Son Güncelleme: 23.1.2025 18:39

Milli teknoloji bilinci ailelerle büyüyor

Milli teknoloji hamlesiyle geleceğini inşa eden gençlere aileleri tam destek veriyor.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Milli teknoloji bilinci ailelerle büyüyor

Kırşehir'de Deneyap Atölyesi, bu kez sadece gençlere değil, anne ve babalara da ev sahipliği yaptı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, ebeveynler çocuklarının eğitim aldığı atölye ortamını ziyaret ederek geleceğin teknolojilerine yakından tanıklık etti.

Etkinlikte robotik, yapay zeka ve yazılım uygulamaları gibi konularda bilgilendirilen anne ve babalar "Çocuklarımızın burada öğrendiklerini ve hangi çalışmaları yaptığını görmek bizim için çok anlamlı oldu. Milli teknolojiye aileler olarak bir katkımız olacağını bilmek gurur verici." dedi

Deneyap Atölyesi eğitmenleri, bu tür etkinliklerin, yalnızca gençlerin değil, toplumun tüm kesimlerinin teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçladığını belirtti.

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Milli teknoloji bilinci ailelerle büyüyor
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