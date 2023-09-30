Giriş Tarihi: 30.9.2023 10:16Son Güncelleme: 30.9.2023 10:19
Millie Bobby Brown Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Millie Bobby Brown Dizileri ve Filmleri Listesi
Bir tv dizisinde oynadığı Eleven karakteriyle ün kazanan Millie Bobby Brown’un 2004 senesinde dünyaya geldiği bilinir. Ünlü oyuncunun Sherlock Holmes’ün kardeşinin maceralarını konu alan bir film serisinde de başrolde yer aldığı görülür. Bu bağlamda en beğenilen Millie Bobby Brown filmleri ve tv dizileri hakkında bilgi veren bir liste hazırlarken sıralanan yapımların içeriklerine de değinilmelidir.
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Millie Bobby Brown, 2004 yılında dünyaya gelen ve Stranger Things gibi yapımlarla dünya çapında ün kazanan İngiliz oyuncu ve yapımcıdır. İki defa Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği bilinen Brown'un pek çok ünlü film serisinde de rol aldığı söylenebilir. Bu nedenle en beğenilen Millie Bobby Brown filmleri ve tv dizileri sıralanırken ilgili yapımların senaryoları ile IMDb puanları üzerine de bilgi aktarılmalıdır.
Millie Bobby Brown Filmleri ve Tv Dizileri
Millie Bobby Brown, özellikle Stranger Things isimli yapımla adını tüm dünyaya duyuran oyuncu ve yapımcıdır. İngiliz oyuncunun Stranger Things adlı dizideki Eleven rolüyle iki defa Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildiği bilinir. 2004 yılında dünyaya gelen ve kariyerine daha çok macera ve bilim kurgu yapımlarında rol alarak devam ettiği görülen Brown'un hangi dizi ve filmlerde oynadığı sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda Millie Bobby Brown'un rol aldığı ve milyonlarca kişi tarafından beğeni kazandığı görülen yapımlar sıralanmalıdır.
En Beğenilen Millie Bobby Brown Dizileri ve Filmleri Listesi
Stranger Things- IMDb: 8.7 (2016- devam ediyor): Senaryosu küçük bir kasabada ufak bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan bu yapımda doğaüstü güç ve bilim kurgu teması ön plandadır. Millie Bobby Brown'un bu yapımda Eleven karakterine hayat verdiği ve söz konusu karakterin de korku ve bilim kurgu temalı dizinin senaryosunda kilit rol oynadığı söylenebilir.
Enola Holmes- IMDb: 6.6 (2020): Millie Bobby Brown'un başrolünde yer aldığı bu filmde özgürce yaşayan ve araştırmacı ruhuyla dikkat çeken Enola karakterinin aniden abilerinin denetimi altına girmesi konu edilir. Ünlü dedektif Sherlock Holmes'ün kardeşi olan Enola Holmes, okula dönüp eğitim almak ya da annesi bulmak gibi seçenekler arasında bir karar vermek durumundadır.
Enola Holmes- IMDb: 6.8 (2022): Enola Holmes film serisinin devamı niteliğinde olan bu yapımda Enola karakterinin dedektif olarak ilk davasını aldığı görülür. Millie Bobby Brown'un Enola karakterine hayat verdiği bu filmde yardımlaşma, macera ve gizem gibi temalar öne çıkar.
Godzilla 2: Canavarlar Kralı- IMDb: 6.0 (2019): Mothra, Rodan ve üç başlı bir yaratık olan King Ghidorah ile savaşan Godzilla'yı konu alan bu filmde Millie Bobby Brown'un Madison karakterini canlandırdığı söylenebilir. Filmde yaratıkların birbirleriyle savaşmaları esnasında insanlığın var oluş dengesinin bozulması gibi bir durum söz konusudur.
Godzilla vs. Kong- IMDb: 6.3 (2021): Millie Bobby Brown'un Madison karakterini canlandırdığı bu filmin senaryosu canavarların yaşadığı ve insanların gelecekleri için mücadele ettikleri bir evrende geçer. Filmde çok güçlü iki ayrı yaratık olan Godzilla ve Kong'un karşı karşıya geldiği görülür.