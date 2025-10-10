MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü

BULGARİSTAN - TRÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan'a konuk olacak. Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve biletler Passolig platformu üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribünü için bilet fiyatı 1.750 TL olarak belirlendi ve Passolig kartı sahibi olma şartı aranmıyor; bu durum, taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hem grup sıralamasındaki pozisyon hem de Dünya Kupası yolunda önem taşıyan bu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverlere, biletlerini erkenden temin etmeleri öneriliyor.