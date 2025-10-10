Haberler Yaşam Haberleri MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:14

MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan’a konuk oluyor. Grupta oynadığı ilk iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ay-Yıldızlılar, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler, deplasmandan galibiyetle dönerek, sonraki maçta sahasında karşılaşacağı Gürcistan karşılaşması öncesinde moral ve avantaj kazanmayı hedefliyor. Peki, Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, grubun üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Ay-Yıldızlılar, turnuvaya 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başladı. İkinci maçta ise İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Millî Takım, şimdi kritik Bulgaristan mücadelesine odaklandı. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 3. haftasında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak milli karşılaşma, TV8'den ve Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

BULGARİSTAN - TRÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan'a konuk olacak. Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve biletler Passolig platformu üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribünü için bilet fiyatı 1.750 TL olarak belirlendi ve Passolig kartı sahibi olma şartı aranmıyor; bu durum, taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hem grup sıralamasındaki pozisyon hem de Dünya Kupası yolunda önem taşıyan bu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverlere, biletlerini erkenden temin etmeleri öneriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz