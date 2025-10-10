MİLLİLERİN MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR! Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, grubun üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Ay-Yıldızlılar, turnuvaya 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başladı. İkinci maçta ise İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Millî Takım, şimdi kritik Bulgaristan mücadelesine odaklandı. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 3. haftasında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
İşte Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında kalan maçları:
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye
BULGARİSTAN - TRÜRKİYE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan'a konuk olacak. Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve biletler Passolig platformu üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribünü için bilet fiyatı 1.750 TL olarak belirlendi ve Passolig kartı sahibi olma şartı aranmıyor; bu durum, taraftarlar için büyük kolaylık sağlıyor. Hem grup sıralamasındaki pozisyon hem de Dünya Kupası yolunda önem taşıyan bu karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverlere, biletlerini erkenden temin etmeleri öneriliyor.