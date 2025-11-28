Haberler Yaşam Haberleri MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ: Milli maç hangi gün? Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2025 07:10

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkıyor. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Play-Off turunda Romanya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Türkiye-Romanya maçının tarihini, saatini ve nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle Romanya karşısına çıkıyor. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, kritik Play-Off maçında galibiyet arayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabı mart ayında oynanacak. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

TÜRKİYE ROMANYA'YI ELERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

