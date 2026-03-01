Milyarlık miras kavgasında 71 yaşındaki kadına kardeşinden dayak ve ölüm tehdidi

Mardin'in tanınmış iş insanlarından Sadık Yay'ın ölümünün ardından aile içinde büyük bir miras savaşı başladı. İddialara göre, Yay'ın sağlığında ileri yaşı ve özel sağlık durumunun da kullanıldığı öne sürülerek taşınmazlar ve yüksek değerli mal varlıklarının büyük bölümü erkek çocuklar üzerine devredilerek, kız çocukları Sevim Erginoğlu ve Zehra Ulusoy ise mirasın neredeyse tamamından dışlandı. Yasal haklarını almak için mahkemeye başvuran iki kardeş, bu kararlarının bedelini ağır ödedi.

"DAVANI ÇEK, YOKSA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM"

Dava sürerken, iddiaya göre 4 erkek kardeşinden en büyüğü olan Kemal Yay (65), Sevim Erginoğlu'nun (71) evine zorla girip fiziksel saldırıda bulundu. Yetmedi; davadan vazgeçmesi için ölüm tehdidinde de bulundu. Miras hakkından vazgeçmesi için, "Davanı çek, yoksa çocuklarını öldüreceğim" şeklinde ölüm tehdidiyle, zorla belge imzalatılmaya çalışıldı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Erginoğlu'nun darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Mahkeme Erginoğlu için koruma, kardeşleri için uzaklaştırma kararı aldı. Mardin 1. Aile Mahkemesi, kararıyla Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Erginoğlu'nun telefonunda, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) telefonunda aktif hale getirdi.

ÖMRÜNÜ KARDEŞLERİNE ADADI, "HAKKIN YOK" DİYORLAR

Sevim Erginoğlu'nun hikâyesi, bölgede pek çok kadının sessizce yaşadığı gerçeği gözler önüne seriyor. Daha 4. sınıftayken okul hayatına son verildiğini ve yedi erkek kardeşine bakmak için çocukluğunun elinden alındığını anlatan Erginoğlu, "İki yılda bir çocuk dünyaya geliyordu. Bezlerini ben yıkıyordum. Ellerim küçüktü, sıkamıyordum ama yıkıyordum. Bir kız kardeşim küçükken yanarak öldü. Annem hastalandı. Küçük kardeşim Mehmet'i ben büyüttüm. Evlendikten sonra bile gidip çamaşırlarını yıkıyor, ağır yemeklerini yapıyordum. Evime götürüp ütülerini yapıyordum. Şimdi ise 'emeğin de hakkın da yok' diyorlar. Nasıl emeğim olmadı? Onlarda çok emeğim var" dedi.

OĞLU ABD'DEN SESLENDİ: "BU BİR TOPLUMSAL SORUN"

Olayı kamuoyuna duyuran, mağdurun ABD Wisconsin Üniversitesi'nde görev yapan ortanca oğlu Beyin Cerrahı Dr. Ufuk Erginoğlu, "Annem 71 yaşında, kendi evinde darp edildi. Milyarlarca liralık yasal miras hakkından vazgeçmesi için tehdit edildi, belge imzalamaya zorlandı. Bu yalnızca bir aile kavgası değil. Kadınların miras haklarının gasp edilmesi, ekonomik baskı ve fiziksel şiddetin iç içe geçmesi ve bu bölgede yıllardır süren, görünmez kılınan bir gerçektir" dedi.