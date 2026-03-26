Milyon dolarlık 7 motor yat küle dönmüştü! Sabotaj ihtimaline karşı bilirkişi görevde

Bodrum Yalıkavak Marinada, 21 Mart'ta gece saatlerinde marinaya bağlı halde bulunan 25-30 metre uzunluğundaki yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bağlı diğer yatlara sıçrayarak büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 5 yat tamamen yanarak battı. Yangının diğer yatlara sıçramaması için marinadaki birçok yat acil şekilde açığa çekilerek güvenli alanlara alındı.

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık, denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Bodrum Limanı'ndan ve Güllük Limanı'ndan toplam 3 römorkor bölgeye geldi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

7 MOTORYAT KÜL OLMUŞTU

Gece karanlığında devam eden müdahalede ekipler yangını çevre yatlara sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol atlına alındı. İlk belirlemelere göre 7 motoryat yanarak battı, 1 motoryat hasar aldı. Boyları 20 ile 30 metre arasında değişen Sisu, Dadstoy, Siesta, Floating Asset, Cher, Iceberg ve Lulu D'Angel isimli 7 lüks motoryat yanarak denize gömüldü. Bölgedeki Breeze isimli bir başka teknede ise ağır hasar meydana geldi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı açıklandı. Maddi hasarın boyutunun oldukça yüksek olduğu belirtilirken, yangının ardından denizde oluşan kirliliğin yayılmasını önlemek adına yüzeyde hızlıca bariyer çalışması yapıldı.

SABOTAJ İHTİMALİNE KARŞI BİLİRKİŞİ GÖREVDE

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bölgede deniz yüzeyindeki temizlik çalışmaları sürerken, batan teknelerin su altından çıkarılması için teknik hazırlıklara başlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, facianın perde arkasını aydınlatmak için düğmeye bastı. Atanan bilirkişi heyetinin, teknelerdeki teknik aksamlardan sabotaj ihtimaline kadar tüm seçenekleri değerlendireceği bildirildi.