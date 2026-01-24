Milyonlar için emsal ’ikramiye’ kararı! TYP’lilere ilave ödeme yapılacak

TYP ÇALIŞANLARI İÇİN İKRAMİYE KARARI

Karara konu uyuşmazlıkta, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi TYP çalışanlarının ilave tediye alabileceğine hükmederken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise aksi yönde karar vermişti. Çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay'a taşındı.

Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin iş sözleşmesiyle çalıştıklarını ve bu nedenle "işçi" statüsünde olduklarını vurguladı. Kararda, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.