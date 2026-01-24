Milyonlar için emsal ’ikramiye’ kararı! TYP’lilere ilave ödeme yapılacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalıştırılan işçilerin ilave tediye ücretine hak kazanacağına karar verdi. Böylece TYP çalışanlarının kanuni ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin yargıdaki görüş ayrılığı sona erdi.
TYP ÇALIŞANLARI İÇİN İKRAMİYE KARARI
Karara konu uyuşmazlıkta, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi TYP çalışanlarının ilave tediye alabileceğine hükmederken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ise aksi yönde karar vermişti. Çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay'a taşındı.
Başvuruyu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin iş sözleşmesiyle çalıştıklarını ve bu nedenle "işçi" statüsünde olduklarını vurguladı. Kararda, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerde çalışan işçilere İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.
EMSAL NİTELİKTE OLACAK
Yüksek Mahkeme, TYP kapsamında çalışanların da işçi sayılması nedeniyle kanuni ikramiye niteliğindeki ilave tediye ödemesinden yararlanmaları gerektiğine hükmetti. Kararda, uyuşmazlığın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği ifade edildi.
Bu kararın, toplum yararına program kapsamında çalışan binlerce kişi için emsal teşkil etmesi bekleniyor.
Kararın gerekçesinden
Dairenin kararında, toplum yararına program kapsamında çalışan kişilerin hukuki statüsüne dair belirsizlikler nedeniyle daha önce açılmış davaların bulunduğu, Yargıtaya gelen dosyalar üzerine Daire tarafından söz konusu çalışanların iş sözleşmesi kapsamında çalıştıkları gerekçesiyle "işçi" niteliğinde sayıldıkları ifade edildi.
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlarla, belediyeler ve bunlara bağlı teşekküllerde çalışanlara İş Kanunu uyarınca ilave tediye ödemesi yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatılan kararda, "toplum yararına program kapsamında çalışanların da işçi statüsünde olması nedeniyle" ilave tediye ödemesi hakkına sahip oldukları kaydedildi.
Kararda, "Bu açıklamalara göre başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." denildi.