Haberler Yaşam Haberleri Milyonlar yeniden "İyi ki varsın Eren Bülbül!" dedi! Şehit Eren'in o paylaşımının üzerinden 5 yıl geçti...
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:15 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:38

Milyonlar yeniden "İyi ki varsın Eren Bülbül!" dedi! Şehit Eren'in o paylaşımının üzerinden 5 yıl geçti...

TUBA FIÇICI TUBA FIÇICI
Milyonlar yeniden İyi ki varsın Eren Bülbül! dedi! Şehit Eren’in o paylaşımının üzerinden 5 yıl geçti...

Milyonlar “İyi ki Varsın Eren” diyor! Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden; daha sonra teröristlerin girdikleri evi göstererek güvenlik güçlerine yardım ederken şehit olan Eren Bülbül, sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını şehadetinden önce 24 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti. 2017 senesinde vatan sevgisiyle dolup taşan bu çocuk, kahramanlık öyküsüyle milyonların yüreklerine kazındı. Sosyal medyadaki paylaşımının yıl dönümünde binlerce kişi #iyikivarsınEren hashtagi ile Şehit Eren Bülbül’ü anıyor.

Şehit Eren Bülbül, şehadetinden önce sosyal medya hesabından "Biride çıkıp demiyoki Eren iyiki varsın" sözlerine yer verdiği bir paylaşım yapmış, şehit olmasının ardından ise tüm Türkiye'yi bu sözleriyle yasa boğmuştu. Henüz 15 yaşında bir çocukken kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Eren Bülbül, bugün de milyonlarca kişinin "İyi ki varsın Eren" paylaşımlarıyla anılıyor.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANILIYOR!

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer göstererek yardımcı olmaya çalışan Eren Bülbül'ün teröristlerin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Tarih 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Henüz 15 yaşındaki bu kahraman çocuk güvenlik güçlerine yardım ederken gencecik yaşında şehit oldu.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren Bülbül milyonların zihnine vatan sevgisi ve kahramanlık öyküsü ile kazındı.

MİLYONLAR #İYİKİVARSINEREN DİYOR

Bugün de Bülbül'ün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını yaptığı tarihin yıldönümünde milyonlar Eren Bülbül'ü #iyikivarsınEren hashtagi ile yaptığı paylaşımlarda anıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı temmuz 2022 için son viraj! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunu sosyal medyadan açıkladı
YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR 2022 en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
MAHMUT EFENDİ'NİN SÖZLERİ VE HAYATI: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için kritik Temmuz ayı! Net-Brüt Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonlar yeniden "İyi ki varsın Eren Bülbül!" dedi! Şehit Eren'in o paylaşımının üzerinden 5 yıl geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA