Milyonlar yeniden "İyi ki varsın Eren Bülbül!" dedi! Şehit Eren'in o paylaşımının üzerinden 5 yıl geçti...

Şehit Eren Bülbül, şehadetinden önce sosyal medya hesabından "Biride çıkıp demiyoki Eren iyiki varsın" sözlerine yer verdiği bir paylaşım yapmış, şehit olmasının ardından ise tüm Türkiye'yi bu sözleriyle yasa boğmuştu. Henüz 15 yaşında bir çocukken kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Eren Bülbül, bugün de milyonlarca kişinin "İyi ki varsın Eren" paylaşımlarıyla anılıyor.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANILIYOR!

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer göstererek yardımcı olmaya çalışan Eren Bülbül'ün teröristlerin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Tarih 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Henüz 15 yaşındaki bu kahraman çocuk güvenlik güçlerine yardım ederken gencecik yaşında şehit oldu.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren Bülbül milyonların zihnine vatan sevgisi ve kahramanlık öyküsü ile kazındı.

MİLYONLAR #İYİKİVARSINEREN DİYOR

Bugün de Bülbül'ün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını yaptığı tarihin yıldönümünde milyonlar Eren Bülbül'ü #iyikivarsınEren hashtagi ile yaptığı paylaşımlarda anıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;