Milyonlarca kişinin verisi internete sızdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ünlü döner markası Baydöner ile dijital şikâyet platformu sikayetvar. com'a siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Yeterli önlemleri bulunmadığı için yüz binlerce vatandaşın verisini çaldıran bu şirketlerin çaldırdığı kişisel veriler arasında ad-soyad bilgileri, TC numaraları, adres bilgileri gibi vatandaşın güvenliğini tehlikeye sokabilecek veriler de yer alıyor. Baydöner Restoranları A.Ş'nin 15 Şubat 2026 ile 8 Mart 2026 tarihleri arasında siber saldırıya uğradığı öğrenildi. İhlalden etkilenen kişi grubunun kullanıcılar olduğu, sistemde bulunan kişi sayısının 1 milyon 490 bin 789 olduğu, kaç kişinin etkilendiğinin bilinmediği belirtildi. sikayetvar.com ise bu kez kendi verilerini koruyamadı. İhlalden 212 bin 523 kullanıcının etkilendiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri olduğu belirtildi.

