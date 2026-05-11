Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı: Dev operasyonda 133 şüpheli tutuklandı

Türkiye'de dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis olmak üzere toplam 24 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

UMRE VAADİNDEN SAHTE ALTINA KADAR GENİŞ DOLANDIRICILIK AĞI

Şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle hedef aldığı tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde, umreye götürme vaadiyle vatandaşların kandırılması, kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satışı yapılması, "sazan sarmalı" yöntemiyle araç ve gayrimenkul alım satımı üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirilmesi yer aldı. Ayrıca yurt dışında oturum izni ve vize sağlama vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletnameler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senetler hazırlayarak, sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle vatandaşların mağdur edildiği belirlendi. Ayrıca, operasyonlarda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirildi.

133 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü tutuklanırken, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.