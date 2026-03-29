Haberler Yaşam Haberleri Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bakanlık yeni dijital uygulamayı devreye aldı: Radar noktaları tek haritada görülebilecek
Giriş Tarihi: 29.03.2026 13:42

İçişleri Bakanlığı tarafından devreye alınan “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” uygulaması sayesinde sürücüler, güzergahlarındaki radar ve kontrol noktalarını önceden görebilecek. Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen uygulama, trafikte denetim süreçlerine ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlıyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık tarafından devreye alınan "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemiyle sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar ve kontrol noktalarını önceden görebilecek.

UYGULAMA 30 DAKİKA BİR GÜNCELLENİYOR

Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Sistem, sürücülerin hız sınırı uyarılarına daha fazla dikkat etmesini teşvik etmeyi ve trafikte denetim süreçlerine ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlıyor.

RADAR NOKTALARI, HIZ KORİDORLARI VE KONTROL NOKTALARI...

Uygulamada "Nereden" ve "Nereye" başlıklı iki ana bölüm bulunuyor. Sürücüler, yola çıkacakları il ve ilçeyle varış noktası olan il ve ilçeyi girdikten sonra "Rota oluştur" seçeneğine tıklayarak güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

