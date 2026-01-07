Milyonlarca uyuşturucu hapı piyasaya süreceklerdi… Operasyonla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Güngören ve Zeytinburnu İlçeleri'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen iki adresi tespit etti. Söz konusu iki adrese ve iki araca yönelik operasyon yapıldı. İki şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, bir milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, uyuşturucu hap imalatında kullanılan bir makine ve bir milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik ecza hapları ele geçirildi. Yapılan operasyonla birlikte milyonlarca uyuşturucu hapın imalatı yapılarak ve satılarak piyasaya sürülmesinin önüne geçilmiş oldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.