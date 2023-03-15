Milyonluk daireler depremde mezar oldu

Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar alırken, yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu depremlerde Adana'da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. Adana'da yıkım Çukurova ilçesinde oldu. Yıkılan binaların tamamının bu ilçede olması dikkat çekti. Şehrin en pahalı mahallelerinde yıkım olması da herkesi hayrete düşürdü. Deprem öncesi daire fiyatlarının 10 milyon liraya kadar çıktığı Güzelyalı Mahallesi'nde 2 bina birden yıkıldı. Bu yıkımlarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çok sayıda binanın da ağır hasar aldığı için yıkımı bekleniyor. Daireler deprem sonrası milyonluk mezarlara döndü. Birçok bina görevliler tarafından kapatılarak 'girilmez' levhası asıldı.