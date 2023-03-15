Milyonluk daireler depremde mezar oldu

Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar alırken, yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu depremlerde Adana'da şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. Adana'da yıkım Çukurova ilçesinde oldu. Yıkılan binaların tamamının bu ilçede olması dikkat çekti. Şehrin en pahalı mahallelerinde yıkım olması da herkesi hayrete düşürdü. Deprem öncesi daire fiyatlarının 10 milyon liraya kadar çıktığı Güzelyalı Mahallesi'nde 2 bina birden yıkıldı. Bu yıkımlarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Çok sayıda binanın da ağır hasar aldığı için yıkımı bekleniyor. Daireler deprem sonrası milyonluk mezarlara döndü. Birçok bina görevliler tarafından kapatılarak 'girilmez' levhası asıldı.
Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, depremde en çok hasarın mahallesinde yaşandığını belirterek, "Mahallemiz Adana'nın en nezih, en seçkin ve en pahalı mahallesiydi. Depremden önce başlangıçta daire fiyatları 4-5 milyondu. Bir süre önce de daire fiyatları 7-8-10 milyona kadar çıktı. Ancak deprem sonrası bu binalar milyonluk mezarlığa döndü. Şu an fiyatlar diplerde. Depremde iki bina yıkıldı ama çok sayıda yıkılacak bina var" dedi.
Cumali Özata ise yıllardır Güzelyalı Mahallesi'nde oturduğunu, yaşanan depremden sonra her sokağa çıktığında o anı yaşadığını, içinin parçalandığını, bu mahallenin Adana'nın en pahalı mahallelerinden biri olduğunu gözyaşları içinde anlattı. Mahallede artık yaşayan insan bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, bu durum havadan ve karadan görüntülendi.