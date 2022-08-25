Milyonluk egzotik hayvan vurgunu! 303 yabani ve egzotik hayvanın piyasa değeri 2.7 milyon lira

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan emniyet güçleri İstanbul dâhil olmak üzere 14 ilde şebekeyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu belirledi. Operasyon için start düğmesine basan İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da 62 adrese hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Muhafaza altına alınan hayvanların piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olarak ifade edilirken, operasyonda toplamda 303 adet yabani ve egzotik hayvan ele geçirildi.

MAYMUN, SAKALLI EJDER, BOĞA YILANI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 52 adet farklı türde papağan, kara akbaba, dört tavus kuşu, 25 kanarya, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, 7 Boğa Yılanı, 24 adet Leopar Gecko, 4 Iguana, 10 Sakallı Ejder, 2 Su Semenderi, Sincap, 18 Pomerian cinsi köpek, 4 Scothish British cinsi kedi ele geçirdi. Yabani ve egzotik hayvanları muhafaza altına alan ekipler hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

ŞİFRELİ GÖRÜŞMEYLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TİCARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarında şüphelilerin özellikle sosyal medya üzerinden müşteri topladıkları, yaban hayvanları teslim alma ve satış sürecinde internet üzerinden şifreli şekilde iletişim kurdukları tespit edildi. Emniyette müşteki sıfatıyla ifade veren Cihad Y., sürüngen hayvanlara ilgisi olduğunu bu nedenle şüpheli Emrah Y.'nin kendisine Endonezya'dan kara kertenkelesi getireceğini söylediğini ancak bunun mümkün olmadığını anlattı.