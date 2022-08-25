Milyonluk egzotik hayvan vurgunu! 303 yabani ve egzotik hayvanın piyasa değeri 2.7 milyon lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geçtiğimiz yıl duyarlı bir vatandaş tarafından bir grubun yurt dışından kaçak yollarla soktukları farklı türde egzotik ve yabani hayvanların satışı yapıldığı şeklinde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri yabani hayvan kaçakçılığı yapan kişiler hakkında detaylı soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA
Yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan emniyet güçleri İstanbul dâhil olmak üzere 14 ilde şebekeyle bağlantılı kişilerin bulunduğunu belirledi. Operasyon için start düğmesine basan İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da 62 adrese hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Muhafaza altına alınan hayvanların piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olarak ifade edilirken, operasyonda toplamda 303 adet yabani ve egzotik hayvan ele geçirildi.
MAYMUN, SAKALLI EJDER, BOĞA YILANI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 52 adet farklı türde papağan, kara akbaba, dört tavus kuşu, 25 kanarya, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, 7 Boğa Yılanı, 24 adet Leopar Gecko, 4 Iguana, 10 Sakallı Ejder, 2 Su Semenderi, Sincap, 18 Pomerian cinsi köpek, 4 Scothish British cinsi kedi ele geçirdi. Yabani ve egzotik hayvanları muhafaza altına alan ekipler hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.
ŞİFRELİ GÖRÜŞMEYLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TİCARET
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarında şüphelilerin özellikle sosyal medya üzerinden müşteri topladıkları, yaban hayvanları teslim alma ve satış sürecinde internet üzerinden şifreli şekilde iletişim kurdukları tespit edildi. Emniyette müşteki sıfatıyla ifade veren Cihad Y., sürüngen hayvanlara ilgisi olduğunu bu nedenle şüpheli Emrah Y.'nin kendisine Endonezya'dan kara kertenkelesi getireceğini söylediğini ancak bunun mümkün olmadığını anlattı.
9 BİN DOLAR'A YAVRU ASLAN SATTILAR
Emniyet güçlerinin yaptığı araştırma kapsamında Emrah Y.'nin yaklaşık 10 yıldır hayvan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkarken bir diğer şüpheli Murat Ö.'nün daha önce yabancı uyruklu bir vatandaşa yavru aslan sattığı öğrenildi. Sarıyer'de yapılan operasyonda 1 adet yavru aslan ve 1 adet piton yılanı ele geçiren polisler hayvanları besleyen İran uyruklu vatandaşı ifadesine başvurdu. Kıan M., ifadesinde yabani hayvanları kendisine Murat Ö.'nün sattığını sadece yavru aslan için 9 bin dolar ödeme yaptığını söyledi.
TAPELERDE LÜKS HAYAT TARTIŞMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dinlemeye alınan şüphelilerin telefon görüşmelerinde hayvanları sattıkları kişilerle sık sık tartışmaya girdiği dikkat çekerken, aralarında lüks araç ve eğlenceyle ilgili konuşmaların geçtiği öğrenildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Hakan A., ise arkadaşı Murat Ö.'nün hayvanat bahçelerine hayvan sattığını kendisinin de gümrük işlerini yaptığını söyledi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İfadeleri alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emre B., ve Ahmet G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.