Milyonluk kaçak saat satanlara takip

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiyatı yüzbinlerce doları bulan lüks saatlerin sahipleri tarafından 'satış komisyonu' karşılığında elden ödemelerle vergisiz şekilde satıldığı ihbarları üzerine Şişli ve Kadıköy'deki bazı kuyumcular ve saat mağazalarında denetim yaptı. Kaçak lüks saat satıldığı ve vergi kaçırıldığı iddia edilen iş yerlerine yönelik denetimlerde, komisyon karşılığında satış yapılması için sahiplerinden teslim alınan ikinci el veya sıfır lüks saatlerin el altından satışa sunulduğu tespit edildi.375 bin dolara kadar fiyatlarla satışa sunulan saatlerin vergi ödememek için ücretin elden yapılan ödemelerle alındığı belirlendi. Polis ekipleri 3'ü Nişantaşı olmak üzere 4 Şişli'de, 1'i de Kadıköy Bağdat Caddesi'nde olan 5 lüks saat mağazasında denetim yaptı. Saatlerin satıldığı işyerleri ve saat sahipleri birer birer tespit edildi. İddialara göre saatleri satmaları için bu noktalara teslim edenler arasında bazı sosyal medya fenomenleri ve ünlü iş insanları da bulunuyor. Mağaza sahiplerinin saatleri nereden temin ettikleri, saatlerin yurt dışından nasıl getirildiği ve kayıt dışı lüks saat ticareti üzerinden kara para aklama suçunun işlenip işlenmediğine yönelik detaylı araştırma yapıldı. Saatlerin alış ve satış faturaları ile gümrük belgeleri kontrol edildi. Faturası beyan edilemeyen toplamda 4 milyon dolar değerindeki 178 lüks saat incelemeye alındı.Bu arada Instagram'da lüks saat ve mücevher satışı yapan bir kişinin satmaya çalıştığı 1 milyon Euro'luk (38 milyon TL) saat de polisin radarına girdi. Yurtdışından getirilen ve dünyada sadece 170 adet olduğu ileri sürülen saatin 1 milyon Euro'dan satışa sunulduğu, Çinli bir milyarderden Real Madrid'li bir futbolcuya satılan saatin son sahibinin ise Türkiye'de hayvancılık işiyle uğraşan bir iş insanı olduğu ve saati satılması için bu işyerine bıraktığı tespit edildi.