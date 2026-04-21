Milyonluk rüşvet iddiası Ataşehir’i salladı! Milyonlarca dolar rüşvet ödemesine rağmen müteahhitin iskanı geciktirildi!

"2 MİLYON DOLAR VERMEZSEN RUHSAT YOK" DENDİ; MİLYONLAR TEK TEK ÖDENDİ

Müteahhit Hümeyra, 2021'de inşaata başlarken belediyeden mimar tavsiyesi aldığını, 130 bin metrekarelik proje kapsamında 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istediğinde belediyenin yönlendirdiği mimarın aracı olduğunu ve kendisinden başta 2 milyon dolar talep edildiğini anlattı. Bu talebin mimar Erhan Çelebi aracılığıyla iletildiğini belirten Ökcün, "Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın" denilerek baskı kurulduğunu, yaklaşık 6 ay direndiğini ancak işlerinin kilitlenmesi üzerine ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Ökcün, ifadesinde Erhan Çelebi'nin seçim sonrası belediye ile müteahhitler arasında aracı konumuna geldiğini, büyük projelerde rüşvet trafiğinin bu hat üzerinden yürütüldüğünü anlattı. Verilen paraların Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol'a ulaştırıldığını beyan eden Ökcün, sürecin sistematik şekilde işlediğini vurguladı.

Müteahhit Ökcün, yapı tadilat ruhsatı ve iskân süreçleri için yaptığı ödemeleri ayrıntılı şekilde sıraladı. Toplamda 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin euro ve 150 bin pound ödeme yaptığını, bu paraların elden teslim edildiğini ve kayıt altına alındığını ifade etti.