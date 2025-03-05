Milyonluk tuzak! Jandarma kılığına girdiler 1 milyon 15 bin TL aldılar

23 Aralık 2024 tarihinde, Çanakkale'nin Kepez beldesinde yaşayan H.U. sabit ev telefonundan arandı. Kendilerini Jandarma İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.U.'ya kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığını ve bir operasyon düzenleneceğini söyledi. Büyük korku yaşayan mağdur, dolandırıcıların yönlendirmesiyle 5 adet bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 altın kolye ve 2 çift altın küpesini evine gelen şahıslara teslim etti. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 15 bin TL olan altınlarını teslim eden yaşlı adam, dolandırıldığını anladıktan sonra polise başvurdu.

Polis Harekete Geçti, Teknik Takip Başladı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, olayla ilgili olarak "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçu kapsamında 03 Ocak 2025 itibariyle teknik çalışmalara başladı. Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheliye ait 22 GSM hattı üzerinde projeli çalışma başlatıldı.

Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon

28 Şubat 2025 günü Çanakkale merkezli olarak Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de operasyonel süreç başlatıldı. 02 Mart 2025 sabahı, şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi.

Örgüt Lideri Kocaeli'de Yakalandı

03 Mart 2025 günü düzenlenen operasyonla örgüt lideri H.S., Kocaeli'de yakalandı. H.S.'nin 7 ayrı insan kaçakçılığı suçundan ve 1 hükümlü firar suçundan arandığı, hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61.660 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.