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Giriş Tarihi: 23.11.2022 23:44 Son Güncelleme: 23.11.2022 23:51

Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi

Alışveriş siteleri üzerinden 54 kişiyi dolandırarak 2 milyon TL’lik vurgun yapan şebeke, Köyceğiz’de bir mağdurun şikayeti ile yakayı ele verdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri tespit ederek Mersin’de yakaladı. Azeri uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi

Muğla Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi'nde ikamet eden Alican Y., alışveriş sitesinden gördüğü satın almak için ilanda belirtilen M.S. ile iletişime geçti. Kendisine verilen hesap numarasına telefon karşılığında 9 bin TL gönderdi. Ancak Alican Y., satıcının telefonunu kapattığını ve ürünü göndermemesi üzerine dolandırıldığını anlamış ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu.

Şüphelilerin tespiti, yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bankalardan hesap hareketleri temin edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin hesaplara atılan paraları aynı gün ve saat içerisinde 3 veya 4 farklı şahsa ait hesaplara sıralı olarak gönderdikleri ve başka hesaplara aktararak ATM'den çektikleri tespit edildi.

2 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan titiz inceleme ve yapılan çalışmalar sonucu birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencileri G.B., J.S. ile A.E. ve turizm şirketi müşteri temsilcisi H.U.'nun bu işlemleri organize şekilde yaptıkları ve Türkiye genelinde 44 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 2 milyon TL para hesaplarına geçirdikleri tespit edildi.

MERSİN'DE YAKALANDILAR

Şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından Mersin'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin bulundukları üç ayrı adreste yapılan arama sonucu; 10 banka kartı, 2 hesap kartı, 2 laptop, 6 cep telefonu, 9 sim kart, 1 hesap hareketlerinin yazılı olduğu ajanda ve mobil bankacılık hesabında 200 bin TL para ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Köyceğiz Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden G.B. ve J.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler H.U. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi
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