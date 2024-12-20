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Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:44 Son Güncelleme: 20.12.2024 16:47

Mimar katili polis tutuklandı

İstanbul'da polis memuru Sinan Çelik'in silahlı saldırısında ağır yaralanan 86 yaşındaki ödüllü mimar Turgut Toydemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mimarı öldüren Sinan Çelik, Beykoz Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Mimar katili polis tutuklandı

Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Sinan Çelik ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş etti. Toydemir yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Toydemir'i vuran polis memuru Sinan Çelik, Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından Polis memuru Sinan Çelik, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mimar katili polis tutuklandı
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