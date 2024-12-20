Mimar katili polis tutuklandı

Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Sinan Çelik ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru, durmayan araca doğru silahıyla ateş etti. Toydemir yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Toydemir'i vuran polis memuru Sinan Çelik, Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından Polis memuru Sinan Çelik, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.