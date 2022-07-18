Haberler Yaşam Haberleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:41

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav puanlarını öğrenen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) de en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştıralarına başladı. Bu kapsamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (MSGSÜ) TABAN PUANLARI!

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Mimarlık SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 59.082
51.600
40.124
29.600		 381,98524
453,41486
434,16158
439,05439
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 97.098
92.100
86.966
70.500		 345,62574
407,86008
373,65802
374,51510
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 97.817
88.600
78.639
67.000		 345,02256
411,47169
383,08170
378,93243
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 191.595
176.000
184.352
181.000		 285,95395
338,27824
302,25782
287,85915
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İstatistik SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 220.770
253.000
279.610
293.000		 273,60434
300,45160
266,30121
249,62600
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
65+2		 72
72
72
67		 263.464
215.000
169.608
130.000		 258,50818
317,32877
309,86011
317,24089
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizik SAY 30+1
20+1
20+1
20+1		 31
21
21
21		 298.944
291.000
304.103
316.000		 248,12463
286,16490
259,51087
244,25557
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sosyoloji EA 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 216.264
185.000
171.027
171.000		 281,27707
330,30068
318,92232
305,10003
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Arkeoloji EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 294.317
287.000
319.899
341.000		 264,45173
300,99940
281,26201
265,89544
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 295.009
251.000
285.781
316.000		 264,32422
310,23049
288,20850
270,26808
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) EA 40+1


 41


 484.536


 236,13161
—-
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Sinema ve Televizyon SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 7.839
6.710
4.499
3.640		 380,58440
414,83117
427,48460
419,80152
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
88		 41.294
37.300
50.189
79.700		 335,35346
368,18037
366,68530
339,87744
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
65+2
65+2
65+2		 72
67
67
67		 47.367
35.700
36.852
50.800		 330,93940
369,61441
375,97937
354,52744
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
65+2
65+2		 72
72
67
67		 61.958
47.300
36.659
34.300		 322,03107
360,50117
376,13009
366,40081

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 45+2
40+1		 47
41		 310,62100
334,94104		 304.083
292.000
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 266,19921
282,55219		 616.827
605.000
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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