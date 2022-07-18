Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştıralarına başladı. Bu kapsamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (MSGSÜ) TABAN PUANLARI!
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|59.082
51.600
40.124
29.600
|381,98524
453,41486
434,16158
439,05439
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|97.098
92.100
86.966
70.500
|345,62574
407,86008
373,65802
374,51510
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|97.817
88.600
78.639
67.000
|345,02256
411,47169
383,08170
378,93243
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|191.595
176.000
184.352
181.000
|285,95395
338,27824
302,25782
287,85915
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|220.770
253.000
279.610
293.000
|273,60434
300,45160
266,30121
249,62600
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
65+2
|72
72
72
67
|263.464
215.000
169.608
130.000
|258,50818
317,32877
309,86011
317,24089
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|30+1
20+1
20+1
20+1
|31
21
21
21
|298.944
291.000
304.103
316.000
|248,12463
286,16490
259,51087
244,25557
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
75+2
|72
72
72
77
|216.264
185.000
171.027
171.000
|281,27707
330,30068
318,92232
305,10003
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|294.317
287.000
319.899
341.000
|264,45173
300,99940
281,26201
265,89544
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|295.009
251.000
285.781
316.000
|264,32422
310,23049
288,20850
270,26808
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|484.536
—
—
—
|236,13161
—-
—
—
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|7.839
6.710
4.499
3.640
|380,58440
414,83117
427,48460
419,80152
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
88
|41.294
37.300
50.189
79.700
|335,35346
368,18037
366,68530
339,87744
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2
65+2
65+2
65+2
|72
67
67
67
|47.367
35.700
36.852
50.800
|330,93940
369,61441
375,97937
354,52744
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
65+2
65+2
|72
72
67
67
|61.958
47.300
36.659
34.300
|322,03107
360,50117
376,13009
366,40081
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|310,62100
334,94104
|304.083
292.000
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|266,19921
282,55219
|616.827
605.000