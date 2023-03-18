Mimar Sinan ’Ustalık eserim’ demişti... Selimiye Camii’nin sırrı ne? Asırlardır nasıl ayakta?

Mimar Esmer, "Mimar Sinan'ın deyişiyle Lonca sırlarıdır yani o yapı ustalarının sırlarıdır. Selimiye'de kullanılan taşlar bu yörenin çok yakın köylerinden çıkartılan yerel midye taşıdır. Buraya başka bir yöreden taş getirmiş olsaydı taşlar bu coğrafyaya uyum sağlayamayacağı için çabuk çürüyüp üfelenecek ve yapıda deformasyonu hızlandırıp depreme dayanıklılığını da azaltacaktır. Bu tip yapılarda kuyular ve sarnıçlar vardır. Kuyular ve sarnıçlar yapının temellerindeki drenajı sağlar. Suyla Yapı malzemesinin çürümesini engeller. Kuyu boşlukları ve sarnıç boşlukları büyük deprem dalgalarını sönümlerler. Biz kuyuları sadece su amaçlı olarak gördüğümüz için çoğu yapılara bu kuyular kapatılmış ve kapatıldığı için yapıların altında çürümeler başlamış. Bütün eski yapılarda muhakkak kuyu ve döşeme vardır ve yerel malzeme kullanılır. Yapılar oluşturulurken malzemeler birbirine yatay bir şekilde bağlanır, kenet demirlerinden görebiliriz. Kurşun kenet dediğimiz bu sistem sebebi deprem dalgalarının ilki alttan gelen dikey P dalgasıdır. P dalgası ilk darbeyi vurduktan sonra hemen akabinde yatay S dalgası gelir. Buradaki ilk dalga yapıyı yukarı kaldırıp malzemeler arasında bir boşluk oluşturuyor. Yatay dalga geldiği zaman bu boşluk arasında biraz sönümlenir" ifadelerini kullandı.