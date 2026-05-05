Minareler devrildi çatılar uçtu

Şanlıurfa ve Gaziantep'te önceki akşam süper hücre fırtınası etkili oldu. Gaziantep'te kırsal bölgelerde fıstık bahçelerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

MİNARE DEVRİLDİ

Gaziantep'te yaklaşık 100 bina ile 39 okulun çatılarında hasar oluştu. Birecik Köprüsü'nde bir kamyonetin devrildiği fırtınada duba restoranların halatları koptu, bir caminin minaresi yıkıldı, ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Şanlıurfa'da içinde bulunduğu otomobile su deposu düşmesi sonucu ölen 23 yaşındaki diş teknisyeni Nur Çakmak'ın, arabanın içinde fırtınanın geçmesini beklediği ortaya çıktı. Genç kız Birecik ilçesinde toprağa verildi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonrası dere yatağının taşmasıyla birlikte sel sularının sürüklediği toprak ve kaya parçaları yolu kapatarak kullanılamaz hale getirdi. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

DEVLET TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde etkili olan aşırı yağış, dolu, fırtına ve hortum sonrası devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu açıkladı. Yumaklı tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek "Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi. ANKARA