Mine Tozlu Biçer’e tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı. Şüpheliler hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatılmıştı.

15 Mart günü Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Mine Tozlu Biçer, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından şüpheliler Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al ise "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle hazırlanan sevk yazısında, Mine Tozlu Biçer'in, müşteki Umut Sıy'a Marka Yatırım Holding hisselerinde kazanç sağlanacağı yönünde telkinde bulunarak alım yaptırdığı öne sürüldü. Ancak alınan hisselerin kısa süre içinde değer kaybettiği belirtildi.

Dosyada ayrıca Tozlu'nun, müştekiye yükseleceği algısıyla kripto varlık (token) aldırdığı, ancak söz konusu kripto varlığın da değer kaybettiği iddia edildi.

OLMAYAN ŞİRKET İÇİN PARA ALDI

Soruşturma kapsamında bir başka dikkat çeken iddia ise Transtürk isimli şirket üzerinden yaşandı. Şüpheli Mine Tozlu'nun, bu şirketin hisselerinin satın alınacağı gerekçesiyle müşteki Umut Sıy'dan para talep ettiği, söz konusu paranın müştekinin eşi Ebru Sıy aracılığıyla Tozlu'nun asistanı olduğu belirtilen Aynur Büyükdağ'ın hesabına gönderildiği ileri sürüldü. Gönderilen meblağın ise iade edilmediği kaydedildi. Ayrıca Transtürk şirketinin Mine Tozlu tarafından satın alınmadığı ve şirket yöneticileri arasında da yer almadığı belirlendi.

MİNE TOZLU'NUN TALİMATIYLA HAREKET ETTİLER

Soruşturmada adı geçen bir diğer şüpheli Ahmet Al'ın ise Marka Yatırım Holding'in alt şirketlerinden, token hizmeti sağladığı belirtilen En Değer Medya adlı firmanın muhasebe personeli olduğu ifade edildi.

Tüm bu işlemlerle ilgili olarak şüphelilerin, Mine Tozlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirildi.