Minecan hemşirenin ölümü incelendi: Amasya valiliği detayları açıkladı

Amasya'da geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybeden Minecan Tek'in vefatı ile ilgili, Amasya Valiliğinden açıklama geldi. Amasya'da görev yapan Minecan Tek, 11 Şubat 2025 tarihinde görev yaptığı hastanede vefat etti. Domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak yaşam savaşına yenik düşen Minecan Hemşire'nin ölümü üzerine ortaya çıkan ihmal iddiaları sonuçlandı. Konu ile ilgili yürütülen incelemede 12 hekim ve 2 hemşirenin bilgisine danışıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Minecan Tek, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 11 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Merhume hemşirenin vefatının ardından ortaya atılan iddialar ve aile fertlerinin CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) müracaatı üzerine Amasya Valiliği, idari inceleme süreci başlattı. Amasya Valiliği başlatılan idari inceleme süreci ile ilgili şu açıklamaya yer verdi; "Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Hemşiremiz Minecan TEK, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 11 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Merhume Hemşiremizin vefatıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve aile fertlerinin CİMER müracaatı üzerine; Valiliğimiz tarafından bir Vali Yardımcısı ve bir Hekim görevlendirilerek idari inceleme süreci başlatılmıştır. İncelemeler kapsamında konuyla ilgili 12 hekim ve 2 hemşirenin bilgisine başvurulmuş olup, merhumenin tıbbi tahlil, görüntüleme ve kayıtları da titizlikle incelenmiştir. Tüm bu incelemelerin neticesinde Merhume Hemşiremizin vefatında herhangi bir ihmal ve kusurun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, Ailesine ve Sağlık Camiamıza da tekraren baş sağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."