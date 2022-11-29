Minecraft Sistem Gereksinimleri - Minecraft Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Sevilen bir oyun olan Minecraft'ı bilgisayarına kurmak ve bu oyunu sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen bireyler Minecraft sistem gereksinimleri nelerdir bilmelidir. Minecraft sistem gereksinimleri oyuncunun bilgisayarı ile uyumluysa oyun kurulabilir ve oyuncu sorunsuz bir şekilde oyununu oynayabilir. Minecraft için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini, Minecraft kaç GB ram istiyor sorusunun yanıtını ve Minecraft kaç FPS sorunun yanıtını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Minecraft Sistem Gereksinimleri

Minecraft oyununu yükleyebilmek için gerekli olan sistem gereksinimleri şu şekildedir:

Minecraft minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: IntelCore i3-3210 3.2 GHz - AMD A8-7600 APU 3.1 GHz

Bellek (RAM): 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 Serisi OpenGL 4.4

Depolama (HDD-SSD Boş Alan): 1 GB

Minecraft önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: IntelCore i5-4690 3.5GHz - AMD A10-7800 APU 3.5 GHz

Bellek (RAM): 8 GB

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 10

Ekran Kartı: GeForce 700 Series / AMD Radeon Rx 200 Serisi OpenGL 4.5

Depolama (HDD-SSD Boş Alan): 4 GB

Minecraft Kaç GB Ram İstiyor?

Minecraft oyununu oynayacak bilgisayarın 4 GB RAM' e ihtiyacı vardır ancak Minecraft tarafından önerilen 8 GB RAM olarak karşımıza çıkmaktadır.

Minecraft PC Kaldırır Mı?

Minecraft oyununu bilgisayar üzerinde oynamak isteyenlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi bilgisayarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağıdır. Bilgisayarın oyunu kaldırıp kaldırmadığı ise oyunun sistem gereksinimleri ile bilgisayarın özelliklerini karşılaştırarak anlaşılır. Eğer bilgisayarın sistem özellikleri oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılıyor ise bilgisayar oyunu kaldırıyor demektir.

Minecraft Kaç FPS?

Minecraft kaç FPS sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir. Çünkü FPS, erkan kalitesine ve bilgisayarın sistem özelliklerine göre değişim göstermektedir. Ancak minecraft oyununda normal ayarlarda 40 FPS alınabilmektedir.