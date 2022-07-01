Minecraft videolarıyla ünlenen Youtuber Technoblade 23 yaşında hayatını kaybetti! Technoblade kimdir, neden öldü?

TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

"So long nerds" adlı video Technoblade'in Youtube kanalında yayımlandı. 10 milyondan fazla izlenen videoda Technoblade'in uzun süredir savaştığı kanser sebebiyle hayatını kaybettiği ailesi tarafından hayranlarına bildirildi. Technoblade geçen sene kanser teşhisi konulduğunu söylemişti. "İçeriklerimi destekledikleriniz için teşekkür ederim, bin hayatım olsa yine bu hayata gelmeyi seçerdim" sözleri videoda yer alıyor. Video başlangıcında "merhaba bu videoyu izliyorsanız ben ölmüşüm demektir" sözleri bulunuyor.

Eski videolarında şubat ayı gibi kemoterapiye başladığı gözlemleniyordu. Kanser olduğunu Ağustos 2021'de açıkladı. Uzun zaman boyunca gerçek ismini saklayan Technoblade, son zamanlarında gerçek kimliğini açığa çıkardı. İsminin Alex olduğu belli oldu.