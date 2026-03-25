Minguzzi ailesine tehdit ve hakarete bir gözaltı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik sosyal medyada yapılan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar üzerine bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne başvuran acılı anne Minguzzi, X sosyal medya üzerinden farklı hesaplardan kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli başlattığı çalışmada "@s_guiliano" isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda kamu vicdanını sarsan ve tehdit unsuru içeren ifadelerin yer aldığı belirlendi. Hesabı kullanan kişinin 34 yaşındaki Mehmet Emin U. olduğu tespit edildi. Şüpheli dün Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.