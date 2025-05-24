Minguzzi cinayetinde 13 şüpheliye tutuklama

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili i İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 18'den küçük 4 şüpheli hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı verildi. Tutukluluk halleri devam eden bu 4 kişi halen cezaevinde bulunuyor.

MEZARA ZARAR VERME: 1 TUTUKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Minguzzi'nin mezarına zarar verilmesiyle ilgili soruşturmada ise 1 kişi tutuklandı.

AİLEYE TEHDİT SORUŞTURMASI: 3 TUTUKLU

Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesine ilişkin açılan soruşturma kapsamında yürütülen davada, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi bugün kararını verdi.

Mahkeme tarafından suça sürüklenen 18 yaşından küçük 5 çocuk hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu çocuklardan biri ayrıca "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer 4 çocuk Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, bu soruşturma kapsamında yer alan 2 yetişkin şüpheli hakkında da "Birden fazla kişi ile tehdit, suçu ve suçluyu övme, hakaret" suçlarından iddianame düzenlendi. Her iki şüpheli halen tutuklu.

MİNGUZZİ'NİN ARKADAŞINA SALDIRI: 5 KİŞİ TUTUKLU

Ahmet Minguzzi ile aynı mahallede yaşayan bir kişinin sosyal medya paylaşımı sonrası darp edilmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturmada ise cinayet zanlılarının arkadaşları oldukları belirtilen 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı.

TOPLAM 13 KİŞİ TUTUKLU

Adalet Bakanlığı, farklı soruşturmalar kapsamında Cinayetten 4, Mezara zarar vermeden 1, Aileyi tehdit etmekten 3, ve Minguzzinin arkadaşının darp edilemesi olayı nedeniyle 5 olmak üzere toplam 13 kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü aktardı.